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вторник, 11 мая 2021 10:01

"Динамо" нашло замену Миколенко

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&quot;Динамо&quot; нашло замену Миколенко
Ренан проводит первый сезон во взрослом футболе. Фото: Gettyimages.com

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах защитника "Палмейраса" 18-летнего Ренана Виктора да Силвы.

Чемпиона Украины собирается в ближайшее время оформить официальный запрос на приобретение футболиста, сообщает UOL Esporte.

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Наставник "Динамо" Мирча Луческу хочет вернуться к практике, которую использовал в "Шахтере", когда в команду переходили молодые игроки из Бразилии.

В "Палмейрасе" готовы рассмотреть возможность продажи защитника, но оценивают того в € 8-10 млн

Ренан действует на позиции левого или центрального защитника. Отличается хорошими скоростными качествами и работой с мячом. Бразилец может стать заменой Виталию Миколенко, если его продадут летом к европейский чемпионат.

В текущем сезоне "Динамо" стало чемпионом Украины и сыграет 13 мая в финале Кубка против "Зари".

В еврокубках команда смогла дойти до 1/8 Лиги Европы и впервые за четыре года пробилась в Лигу чемпионов.

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