Суркис не хочет отпускать Луческу

Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент "Динамо" 62-летний Игорь Суркис хочет продолжить сотрудничество с наставником команды 75-летним Мирчей Луческу.

Суркис планирует подписать контракт с румынским тренером еще не один год, сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире "Цыганик LIVE".

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Луческу останется в Киеве после финала Кубка Украины. Тренер будет планировать работу в межсезонье и вести переговоры по своему контракту.

Нынешнее соглашение о сотрудничестве между киевлянами и румынским специалистом рассчитано до лета 2022 года, а "бело-синие" хотят оставить Луческу в Киеве до 2023 года.



Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В первый сезоне Луческу выиграл чемпионат, вышел в Лигу чемпионов и вышел в финал Кубка Украины. Луческу известен тем, что 12 сезонов работал с "Шахтером". За это время он стал самым успешным тренером в истории "горняков".