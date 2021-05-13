Луческу поменяет вратаря в финале Кубка Украины

Денис Бойко вместе с "Днепр" в сезоне 2014-2015 выходил в финал Лиги Европы. Фото: ФК "Динамо"

Наставник "Динамо" Мирча Луческу проведет ротацию вратарей в финальном матче Кубка Украины.

Ворота "динамовцев" будет защищать запасной вратарь Денис Бойко, а не Георгий Бущан, сообщил журналист Дмитрий Ильченко.

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Луческу принял такое решение после удачной игры Бойко в матче 1/4 Кубка Украины против "Колоса". Тогда динамовский вратарь смог выиграть серию пенальти и вывести команду в полуфинал. На стадии 1/2 турнира, в поединке против "Агробизнеса" ворота команды также защищал Бойко.

Матч "Динамо" - "Заря" состоится 13 мая в Тернополе. Начало игры в 19:00. Текстовую трансляцию читайте на Gazeta.ua В текущем сезоне Денис Бойко провел только три матча за первую команду. Мирча Луческу доверяет место в воротах Георгию Бущану.