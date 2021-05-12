Эксперт оценил шансы команд в финальном матче Кубка Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Просмотров: 3672
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 126
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 549
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 513
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 567
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 1008
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 549
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 468
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 477
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
3
5
4
6
6
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
"Барселона" не смогла переиграть "Леванте"
"Барселона" не смогла переиграть "Леванте"
Австралийский футболист забил гол лежа
Австралийский футболист забил гол лежа
"Динамо" нашло замену Миколенко
"Динамо" нашло замену Миколенко
Георгиевская лента не спасла. Канадец "послал" российского гонщика
Георгиевская лента не спасла. Канадец "послал" российского гонщика
"Реал" не смог стать лидером чемпионата Испании
"Реал" не смог стать лидером чемпионата Испании
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1431
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 774
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 900
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 45
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
среда, 12 мая 2021 21:01

Эксперт оценил шансы команд в финальном матче Кубка Украины

  Комментировать
Эксперт оценил шансы команд в финальном матче Кубка Украины
Надежда луганцев – иранский форвард Саядманеш. Фото: "Заря"

Бывший тренер симферопольской "Таврии" Олег Федорчук рассказал о фаворите финала Кубка Украины, в котором завтра "Динамо" сыграет с "Зарей" в Тернополе.

"Обе команды хорошо закончили первенство и выглядят достойно, - говорит Олег Викторович. - "Заре"не хватило одного шага чтобы побороться с" Шахтером "за вторую путевку в Лигу чемпионов. Обе команды находятся в хороших психологических кондициях, поскольку выполнили свои планы на сезон . Следовательно оба соперника могут действовать раскованно, не боясь за результат. Потому что финалы не удаются тогда, когда команды любой ценой боятся не пропустить.

Все зависит от дебюта. Если первым забьет "Динамо" может с высокой вероятностью выиграет финал. Потому что киевляне сейчас хорошо выбегают в контратаки, а, имея преимущество в счете, могут себе позволить сыграть в любимом стиле.

Если первый тайм выиграет "Заря", или он закончится вничью - 0:0, то шансы луганчан существенно возрастут. Тогда будет 50% на 50%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что надо знать об УПЛ 2020/21

Луганская "Заря" еще ни разу не выигрывала Кубок Украины. "Динамо" побеждало 12 раз. В этом году киевляне уже выиграли Суперкубок и чемпионат Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эксперт оценил шансы команд в финальном матче Кубка Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Уникальный полет над Северным полюсом продолжался более двух часов

Под нового генпрокурора команда президента изменила закон

Создали самое старое учебное заведение Европы

Хроническое состояние переросло в эпидемию

Вирус-вымогатель заразил около полумиллиона компьютеров

Сняли блокаду города

День медсестры: родилась основоположница профессии

Самое читаемое
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 11449
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7218
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 6507
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 4932
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 4771
Спорт
Кумана вызывают к президенту "Барселоны"
Кумана вызывают к президенту "Барселоны" Просмотров: 189
С Роналду никто не общается в "Ювентусе"
С Роналду никто не общается в "Ювентусе" Просмотров: 621
Де Дзерби заканчивает переговоры с "Шахтером"
Де Дзерби заканчивает переговоры с "Шахтером" Просмотров: 207
Лучший игрок Нидерландов не сыграет против Украины
Лучший игрок Нидерландов не сыграет против Украины Просмотров: 153
Свитолина победила американку российского происхождения
Свитолина победила американку российского происхождения Просмотров: 171
Больше всего комментируют
9
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
5
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
4
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
2
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
Голосов: 969
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть