Эксперт оценил шансы команд в финальном матче Кубка Украины

Надежда луганцев – иранский форвард Саядманеш. Фото: "Заря"

Бывший тренер симферопольской "Таврии" Олег Федорчук рассказал о фаворите финала Кубка Украины, в котором завтра "Динамо" сыграет с "Зарей" в Тернополе.

"Обе команды хорошо закончили первенство и выглядят достойно, - говорит Олег Викторович. - "Заре"не хватило одного шага чтобы побороться с" Шахтером "за вторую путевку в Лигу чемпионов. Обе команды находятся в хороших психологических кондициях, поскольку выполнили свои планы на сезон . Следовательно оба соперника могут действовать раскованно, не боясь за результат. Потому что финалы не удаются тогда, когда команды любой ценой боятся не пропустить.

Все зависит от дебюта. Если первым забьет "Динамо" может с высокой вероятностью выиграет финал. Потому что киевляне сейчас хорошо выбегают в контратаки, а, имея преимущество в счете, могут себе позволить сыграть в любимом стиле.

Если первый тайм выиграет "Заря", или он закончится вничью - 0:0, то шансы луганчан существенно возрастут. Тогда будет 50% на 50%.

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Луганская "Заря" еще ни разу не выигрывала Кубок Украины. "Динамо" побеждало 12 раз. В этом году киевляне уже выиграли Суперкубок и чемпионат Украины.