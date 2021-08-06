Уверенное лидерство Китая - медальный зачет Олимпиады

Сборная Китая уверенно лидирует в медальном зачете на Олимпиаде в Японии.

Китайцы в своем активе уже 36 золотых медалей, 26 серебряных и 17 бронзовых.

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Команда США имеет 98 медалей. Из них 31 золота, 36 серебряных и 35 "бронз".

На третьем месте Япония. Хозяева получили 24 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых.

Сборная Украины находится на 40-м месте. Национальная команда имеет одно "золото", три серебряных наград и 10 бронзовых.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.