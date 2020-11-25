"Ювентус" забил "Ференцварошу" на последней добавленной минуте

24 ноября прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов - в этот день играли команды из групп E, F, G и H.
"Динамо" проиграло "Барселоне", но осталось на третьем месте благодаря позднему голу "Ювентуса" в матче с "Ференцварошем" Сергея Реброва. При этом киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ.
"Челси" и "Севилья" уже по итогам четырех туров гарантировали себе выход в плей-офф из группы Е, а "Барселона" и "Ювентус" - из группы G.
Результаты матчей:
Группа E
"Ренн" - "Челси" - 1:2
Голы: Гирасс, 85 - Хадсон-Одой, 22 Жиру, 90+1
"Краснодар" - "Севилья" - 1:2
Голы: Вандерсон, 56 - Ракитич, 4, Мунир, 90+5
Положение команд: "Челси" - 10 очков, "Севилья" - 10, "Краснодар" - 1, "Ренн" - 1
Группа F
"Боруссия" Дортмунд - "Брюгге" - 3:0
Голы: Холанд, 18, 60, Санчо, 45+1
"Лацио" - "Зенит" - 3:1
Голы: Иммобиле, 3, 33 (с пенальти), Пароло, 22 - Дзюба, 25
Положение команд: "Боруссия" Д - 9 очков, "Лацио" - 8, "Брюгге" - 4, "Зенит" - 1
Группа G
"Динамо" Киев - "Барселона" - 0:4
Голы: Дест, 52, Брейтвейт, 57, 70 (с пенальти), Гризманн, 90+2
"Ювентус" - "Ференцварош" - 2:1
Голы: Роналду, 35, Мората, 90+2 - Узуни, 19
Положение команд: "Барселона" - 12 очков, "Ювентус" - 9, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1
Группа H
"Манчестер Юнайтед" - "Истанбул Башакшехир" - 4:1
Голы: Фернандес, 7, 19, Рашфорд, 33 (с пенальти), Джеймс, 90 + 2 - Тюрюч, 75
ПСЖ - "РБ Лейпциг" - 1:0
Гол: Неймар, 11 (с пенальти)
Положение команд: "МЮ" - 9 очков, ПСЖ - 6, "СБ Лейпциг" - 6, "Истанбул" - 3
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Сегодня будут сыграны еще восемь матчей. "Шахтер" на выезде сыграет с гладбахской "Боруссией".
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