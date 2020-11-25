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среда, 25 ноября 2020 09:05

"Ювентус" забил "Ференцварошу" на последней добавленной минуте

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&quot;Ювентус&quot; забил &quot;Ференцварошу&quot; на последней добавленной минуте
Альваро Мората только что забил победный гол в ворота "Ференцвароша". Фото Рейтер

24 ноября прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов - в этот день играли команды из групп E, F, G и H.

"Динамо" проиграло "Барселоне", но осталось на третьем месте благодаря позднему голу "Ювентуса" в матче с "Ференцварошем" Сергея Реброва. При этом киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

"Челси" и "Севилья" уже по итогам четырех туров гарантировали себе выход в плей-офф из группы Е, а "Барселона" и "Ювентус" - из группы G.

Результаты матчей:

Группа E

"Ренн" - "Челси" - 1:2

Голы: Гирасс, 85 - Хадсон-Одой, 22 Жиру, 90+1

"Краснодар" - "Севилья" - 1:2

Голы: Вандерсон, 56 - Ракитич, 4, Мунир, 90+5

Положение команд: "Челси" - 10 очков, "Севилья" - 10, "Краснодар" - 1, "Ренн" - 1

Группа F

"Боруссия" Дортмунд - "Брюгге" - 3:0

Голы: Холанд, 18, 60, Санчо, 45+1

"Лацио" - "Зенит" - 3:1

Голы: Иммобиле, 3, 33 (с пенальти), Пароло, 22 - Дзюба, 25

Положение команд: "Боруссия" Д - 9 очков, "Лацио" - 8, "Брюгге" - 4, "Зенит" - 1

Группа G

"Динамо" Киев - "Барселона" - 0:4

Голы: Дест, 52, Брейтвейт, 57, 70 (с пенальти), Гризманн, 90+2

"Ювентус" - "Ференцварош" - 2:1

Голы: Роналду, 35, Мората, 90+2 - Узуни, 19

Положение команд: "Барселона" - 12 очков, "Ювентус" - 9, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1

Группа H

"Манчестер Юнайтед" - "Истанбул Башакшехир" - 4:1

Голы: Фернандес, 7, 19, Рашфорд, 33 (с пенальти), Джеймс, 90 + 2 - Тюрюч, 75

ПСЖ - "РБ Лейпциг" - 1:0

Гол: Неймар, 11 (с пенальти)

Положение команд: "МЮ" - 9 очков, ПСЖ - 6, "СБ Лейпциг" - 6, "Истанбул" - 3

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Сегодня будут сыграны еще восемь матчей. "Шахтер" на выезде сыграет с гладбахской "Боруссией".

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