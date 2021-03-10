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среда, 10 марта 2021 01:41

"Ювентус" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, "Боруссия" не без проблем прошла дальше: результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов

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&quot;Ювентус&quot; сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, &quot;Боруссия&quot; не без проблем прошла дальше: результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов
Сержио Оливейра стал героем матча. Фото: Gettyimages.com

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" победил "Порту" - 3:2. 1-я игра завершилась победой португальцев - 2:1. Благодаря большему количеству забитых мячей в гостях "Порту" выходит в 1/4 Лиги чемпионов.

Что нужно знать об игре в Турине?

"Порту" рано начал играть на удержание счета. После забитого гола подопечные Сержио Консейсау закрылись и думали об обороне. Хотя игра у "Порту" удавалась. Только после того, как начали проигрывать, португальцы вспомнили снова об атаке.

Андреа Пирло сделал ставку на длинные передачи и навесы. Хозяева при первой возможности забросали мяч за спины защитников соперников, или делали навесные передачи.

Удаление вернуло "Ювентус" в игру. Иранский форвард "Порту" Мехди Тареми получил 2 желтых карточки за полторы минуты в начале 2-го тайма. В обоих случаях нарушения правил можно было избежать. В большинстве хозяева смогли завладеть инициативой.

Защита хозяев провел слабый матч. В 1-м матче гости могли решить судьбу противостояния. Мерих Демираль привез пенальти на ровном месте. Защитники "Ювентуса" не успевали за соперником. Играя в большинстве, не всегда справлялись со своими обязанностями.

Роналду провёл слабую игру, лидером был Кьеза

Криштиану Роналду провел слабый матч. Португальский нападающий сделал один ассист и не смог забить головой с удобной позиции.

Вратарь "Порту" выручал свою команду. Аргентинский вратарь Августин Марчесин несколько раз спасал гостей от пропущенного гола. Голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны не спас свою команду в случае с 2-м пропущенным голом.

Сержио Оливера стал героем матча. Португальский полузащитник реализовал пенальти и забил дальним ударом со штрафного решающий гол для своей команды.

Федерико Кьеза был лидером "Ювентуса". Нападающий забил 2 мяча своей команды. Имел все шансы забить еще, но не реализовал хороший момент. После его замены хозяева потеряли в атаке.

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Хозяевам не хватило сил дожать соперника. После 2-го забитого гола "Ювентус" ослабил давление на ворота соперника. Вместо того, чтобы дожать "Порту" хозяева сбавили скорости. Наставник гостей благодаря заменам освежал игру.

"Порту" закономерно идет дальше. В полных составах гости переигрывали соперника. Португальцы выглядели интереснее и быстрее. Играя в меньшинстве команда Консенсау не расклеилась и смогла забить важный гол.

В другом матче дня немецкая "Боруссия", Дортмунд и " испанская Севилья" сыграли вничью - 2:2. Хозяева имели преимущество в 2 мяча благодаря дублю Эрлинга Холанда, но затем дважды пропустили.

10 марта между собой сыграют ПСЖ - "Барселона" и "Ливерпуль" - "Лейпциг".

Автор: Сергей Тищенко
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