"Ювентус" никак не может избавиться экс-звезды "Шахтера"

Дуглас Коста 5 лет играл за "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Туринский "Ювентус" никак не может избавляться полузащитника 29-летнего Дугласа Косту.

Итальянский клуб не рассчитывает на бразильца в следующем сезоне, но так и не может найти покупателей на футболиста, сообщает Calciomercato.

Никто из представителей европейских топ-чемпионатов не собирается платить 50 млн евро за бывшего игрока "Шахтера".

Ювентус получил выгодные предложения по Кости только из Китая и Катара. Впрочем, экс-звезда Шахтера не спешит с восточными заработками и надеется еще поиграть несколько лет в Европе. Его контракт с туринцами рассчитан еще на два года, поэтому необходимости продавать его именно этим летом нет.

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В прошлом сезоне Дуглас Коста провел 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.