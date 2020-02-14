"Ювентус" нацелился на бывшего лидера "Шахтера"

Виллиан близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Серии А. Фото: ФК "Шахтер"

Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника "Челси" и сборной Бразилии Виллиана.

Бывший лидер "Шахтера" не может договориться о продлении контракта с "Челси". Футболист хочет новый контракт на 2 сезона, а клуб предлагает только договор на год.

Летом Виллиан становится свободным агентом и может подписать контракт с любым клубом. В этом сезоне Виллиан провел 24 матча в АПЛ, забил 4 мяча и сделал 4 ассиста.

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Виллиан выступал за "Шахтер" 6 сезонов. Выиграл 4 раза чемпионат Украины, 3 раза — Кубок Украины и стал победителем Кубка УЕФА в 2009 году.