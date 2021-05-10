"Ювентус" на пороге изменений: назвали преемника Пирло

Андреа Пирло проработал меньше года. Фото: Reuters

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло будет отправлен в отставку, утверждает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

По информации источника, в туринском клубе приняли решение расстаться со специалистом в связи с неудовлетворительными результатами в этом сезоне. В настоящее время руководство "бьянконери" думает, дожидаться ли окончания кампании или уволить Пирло уже сейчас. Не исключено, что в матче 36-го тура Серии А с "Сассуоло", который состоится 12 мая, руководить командой будет уже не Андреа, а его помощник Игор Тудор.

Накануне, 9 мая, "Ювентус" на своём поле разгромно проиграл "Милану" (0:3) и ухудшил своё положение в борьбе за выход в Лигу чемпионов.

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За три тура до конца сезона "Ювентус", набрав 69 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Чемпионом досрочно стал "Интер". На втором и третьем местах – "Аталанта" и "Милан". Оба клуба набрали 72 очка.