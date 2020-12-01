"Ювентус" на классе победил "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 3663
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 513
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 252
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 171
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2025
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2691
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
"Ювентус" на классе победил "Динамо"
"Ювентус" на классе победил "Динамо"
Каштру прокомментировал победу над "Реалом"
Каштру прокомментировал победу над "Реалом"
Почему "Шахтер" победил "Реал"
Почему "Шахтер" победил "Реал"
Игрок "Десны" рассказал, куда потратил премиальные за победу на Кубке мира
Игрок "Десны" рассказал, куда потратил премиальные за победу на Кубке мира
"Шахтер" сенсационно победил "Реал"
"Шахтер" сенсационно победил "Реал"
Интервью
1/5
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 360
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 3663
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 513
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1494
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1125
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 декабря 2020
Просмотров: 81
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас
Зі стійких тенденцій сучасного біатлону хотів би відзначити дві. Перша – намагання російських біатлоністів "другого ешелону" змінити країну, за ...
среда, 02 декабря 2020 06:11

"Ювентус" на классе победил "Динамо"

  Комментировать
&quot;Ювентус&quot; на классе победил &quot;Динамо&quot;
Альваро Мората записал на свой счет дубль. Фото: Reuters

2 декабря в г. 5 туре Лиги чемпионов "Ювентус" будет приматы "Динамо".

Команды встречались между собой в 1 туре турнира. Тогда команда Андреа Пирло не оставила шансов хозяевам поля - 2:0.

Первый тайм прошел при территориальном преимуществе гостей. Однако острых моментов у ворот Георгия Бущана было не так много. Динамовцы выстроили 3 линии обороны и пытался контратаковать.

Развязка матча произошла в начале второго тайма, когда Альваро Мората открыл счет в матче. Под конец тайма испанский форвард оформил дубль воспользовавшись навесной передачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер "Динамо" выбыл до конца года

Матч "Ювентус" - "Динамо" начнется в 22 00. Текстовую трансляцию читайте на Gazeta.ua

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ювентус" на классе победил "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Год назад обнаружили первый случай неизвестной пневмонии в Китае

Самое читаемое
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 41670
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 22545
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 2 Просмотров: 16443
Назвали самые вредные продукты для суставов
Назвали самые вредные продукты для суставов
 Просмотров: 9072
&quot;Долбодятлы, я научу вас любить страну&quot; - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
 6 Просмотров: 8199
Спорт
Каштру прокомментировал победу над "Реалом"
Каштру прокомментировал победу над "Реалом"
 Просмотров: 261
Почему "Шахтер" победил "Реал"
Почему "Шахтер" победил "Реал"
 Просмотров: 486
Сенсация! "Шахтер" во второй раз победил "Реал" 2:0
Сенсация! "Шахтер" во второй раз победил "Реал" 2:0
 Просмотров: 1206
Лидер "Динамо" выбыл до конца года
Лидер "Динамо" выбыл до конца года Просмотров: 315
Обзор УНЛ Золотой Кубок
Обзор УНЛ Золотой Кубок Просмотров: 27
Больше всего комментируют
23
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
8
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
5
"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
Голосов: 225
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть