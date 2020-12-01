"Ювентус" на классе победил "Динамо"

Альваро Мората записал на свой счет дубль. Фото: Reuters

2 декабря в г. 5 туре Лиги чемпионов "Ювентус" будет приматы "Динамо".

Команды встречались между собой в 1 туре турнира. Тогда команда Андреа Пирло не оставила шансов хозяевам поля - 2:0.

Первый тайм прошел при территориальном преимуществе гостей. Однако острых моментов у ворот Георгия Бущана было не так много. Динамовцы выстроили 3 линии обороны и пытался контратаковать.

Развязка матча произошла в начале второго тайма, когда Альваро Мората открыл счет в матче. Под конец тайма испанский форвард оформил дубль воспользовавшись навесной передачей.

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Матч "Ювентус" - "Динамо" начнется в 22 00. Текстовую трансляцию читайте на Gazeta.ua