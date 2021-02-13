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воскресенье, 14 февраля 2021 06:11

"Ювентус" минимально проиграл "Наполи"

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&quot;Ювентус&quot; минимально проиграл &quot;Наполи&quot;
"Ювентус" имел много шансов отквитать гол Инсинье. фото: instagram.com/lorinsigneofficial/

В матче 22-го тура итальянской Серии А "Наполи" переиграл "Ювентус". Встреча проходила на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 30-й минуте судья матча назначил пенальти в ворота туринской команды. Арбитр пересмотрел игровой момент и назначил пенальти за удар локтем со стороны Джорджо Кьеллини в лицо Ррахмани при подаче со стандартного положения. Защитник "Юве" получил жёлтую карточку. Лоренцо Инсинье уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот.

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"Наполи" набрал 40 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Ювентус" (42) занимает третье место. Лидером соревнований является "Милан" (49).

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