"Ювентус" хочет уволить Сарри и вернуть Аллегри - СМИ

"Ювентус" намерен уволить главного тренера Маурицио Сарри и вернуть на тренерский мостик команды Массимилиано Аллегри.
Ряд игроков "бьянконери" недовольны положением дел внутри команды и готовы к смене тренера, сообщает "La Repubblica"
Отмечается, что вместо Сарре на пост коуча "старой сеньоры" вернется Массимилиано Аллегри, который работал с командой прошлого сезона.
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли доволен теми результатами, которые показывает команда по ходу сезона, однако поражение от "Вероны" в последнем туре пошатнуло уверенность Аньелли в Сарре.
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На данный момент "Ювентус" по дополнительным показателям уступает лидерство в Серии А "Интера".
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