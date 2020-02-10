"Ювентус" хочет уволить Сарри и вернуть Аллегри - СМИ

52-летний Массимилиано Аллегри во главе "Ювентуса" пять раз подряд выиграл чемпионат Италии, завоевал четыре Кубка Италии. Фото: рейтер

"Ювентус" намерен уволить главного тренера Маурицио Сарри и вернуть на тренерский мостик команды Массимилиано Аллегри.

Ряд игроков "бьянконери" недовольны положением дел внутри команды и готовы к смене тренера, сообщает "La Repubblica"

Отмечается, что вместо Сарре на пост коуча "старой сеньоры" вернется Массимилиано Аллегри, который работал с командой прошлого сезона.

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли доволен теми результатами, которые показывает команда по ходу сезона, однако поражение от "Вероны" в последнем туре пошатнуло уверенность Аньелли в Сарре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Интер" победил "Милан" в результативном матче

На данный момент "Ювентус" по дополнительным показателям уступает лидерство в Серии А "Интера".