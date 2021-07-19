"Ювентус" хочет обменять Роналду на звезду ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" и "Ювентус" могут сделать громкий обмен звездными футболистами

"Старая синьора" может обменять своего нападающего Криштиану Роналду на форварда парижан Мауро Икарди, сообщает L'Équipe.

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Новый тренер "Юве" Массимилиано Аллегри является ценителем таланта аргентинца, а потому хотел бы видеть его в составе. Роналду не планирует ничего менять в своей карьере и отработать контракт с итальянцами, который будет действующий еще один сезон.

Роналду выступает за туринский "Ювентус" с 2018 года. Португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Мауро Икарди перешел в "Пари Сен-Жермен" в 2019 году на правах аренды с обязательным правом выкупа за €80 млн из "Интера". В сезоне 2020/2021 Икарди провел 26 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав шесть голевых передач.