Роналду определился со своим будущим

Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. Фото: Gettyimages.com.

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии 36-летний Криштиану Роналду не планирует менять клуб во время летнего трансферного окна.

Роналду сообщил руководителям "Ювентуса", что остается в команде на следующий сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду стал лучшим бомбардиром Евро

Контракт Роналду с "Ювентусом" заканчивается летом 2022 года. Агент форварда, Жорже Мендеш, настаивает на продлении соглашения еще на один год.

Переговоры по поводу продления могут начаться после того, как из отпуска вернется президент "Ювентуса" Андреа Аньелли.

Роналду начнет подготовку к новому сезону 25 июля. У португальца был длинный отпуск из-за участия в Евро.

Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 36 голов и четыре ассиста в 44 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. Португалец также известен выступлениями за "Спортинг", "МЮ" и "Реал".