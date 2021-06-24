Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. Фото: Gettyimages.com.

Форвард сборной Португалии и "Ювентуса" 36-летний Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную.

Роналду оформил дубль в ворота сборной Франции в заключительном матче группового этапа Евро, сообщает Sportarena.com.

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Теперь в активе Криштиану 109 голов за сборную Португалии. Португалец повторил рекорд экс-форварда сборной Ирана Даеи, у которого также 109 мячей в активе.

Ранее португалец стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, обойдя в таблице голеадоров француза Мишеля Платини.

Также Роналду установил рекорд по количеству голов на чемпионатах Европы и Кубках мира. В активе нападающего "Ювентуса" - 20 голов.

Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, который играл сразу на пяти Евро. Португалец выступал за "Спортинг", "МЮ" и "Реал". С лета 2018 защищает цвета "Ювентуса".