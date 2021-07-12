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понедельник, 12 июля 2021 10:41

Роналду стал лучшим бомбардиром Евро

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Роналду стал лучшим бомбардиром Евро
Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Форвард сборной Португалии и "Ювентуса" 36-летний Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020/21.

На счету Роналду пять мячей на турнире, что принесло ему "Золотую бутсу" Евро, пишет Sport.ua.

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Чех Патрик Шик также забил пять мячей, но у Роналду еще одна результативная передача.

Француз Карим Бензема, швед Эмиль Форсберг, бельгиец Ромелу Лукаку и англичанин Гарри Кейн имеют по четыре гола.

В составе сборной Украины Андрея Ярмоленко и Роман Яремчук забили по два мяча и стали лучшими бомбардирами национальной команды.

В финальном матче Италия победила Англию. Основное время игры завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти итальянцы оказались сильнее.

Победа на Евро стала второй в истории для Италии. Первый раз они побеждали в 1968 году.

Сборная Украины смогла дойти до 1/4 Евро, где проиграла Англии.

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12
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