Опубликовали разговор, в котом президент "Реала" оскорблял Роналду

На публике Флорентино Перес гордился Роналду. Фото: Reuters

Опубликованы новые записи со словами президента мадридского "Реала" Флорентино Переса. На этот раз появились цитаты 2012 года, где управленец оскорбляет нападающего Криштиану Роналду.

"Роналду — сумасшедший, идиот, больной человек. Вы думаете, он нормальный, но это не так. Если бы он был нормальным, то не делал бы того, что делает. Последнюю глупость в его исполнении увидел весь мир. Как вы думаете, почему он делает глупости?" — приводит слова Переса с записи Marca со ссылкой на El Confidencial.

Помимо этого, на аудио Перес подверг критике агента футболиста Жорже Мендеша, который также представлял интересы тогдашнего главного тренера "Реала" Жозе Моуринью. Президент "сливочных" сказал, что тот никак не влияет на клиентов, а также назвал игрока и специалиста ненормальными людьми с ужасным эго.

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Ранее слили аудиозапись телефонного разговора 2006 года, на которой Перес назвал легенд "Реала" Рауля Гонсалеса и Икера Касильяса "величайшими аферистами в истории клуба". Криштиану Роналду выступал за "Реал" девять лет, с 2009-го по 2018 год. Вместе с клубом он выиграл четыре кубка чемпионов. В 2018 году Роналду перешел в итальянский "Ювентус".