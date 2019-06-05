"Ювентус" готов предложить троих своих звезд на выбор за лидера "Манчестер Юнайтед"

Ювентус хочет вернуть Погба

Туринцы рассматривают все возможные варианты подписания полузащитника Поля Погба.

"Ювентус" предложил одного из трех собственных игроков, чтобы уменьшить цену на звезду "Манчестер Юнайтед", сообщает Guardian.

По информации издания, итальянцы не готовы заплатить 93,2 млн фунтов - сумму, за которую Погба вернулся на Туманный Альбион. Вместо этого они могут предложить кого-то из тройки своих игроков: форварда Пауло Дибала, вингера Дугласа Косту или латераля Алекса Сандро.

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Напомним, Погба в 2016-м перешел в "Манчестер Юнайтед" именно из состава многолетнего чемпиона "Ювентуса".