Увеличение лидерства Китая и потеря Украиной четырех позиций - медальный зачет Олимпиады

Сегодня сборная Украины потеряла еще четыре позиции в медальном зачете Олимпиады.
Украинцы опустились на 58-е место, имея в активе четыре бронзовые награды.
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Увеличил свое лидерство Китай. Имеет в активе уже 19 золотых наград, 10 серебряных и 11 бронзовых.
Япония занимает второе место. Хозяева соревнований завоевали 17 золотых, четыре серебряных и семь бронзовых.
Неудачным получился день для США. Они не выиграли ни одного "золота". Американцы имеют 14 золотых медалей, 16 серебряных и 11 бронзовых. В общем США выиграли 41 медаль, что является лучшим показателем на Играх.
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
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