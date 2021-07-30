Увеличение лидерства Китая и потеря Украиной четырех позиций - медальный зачет Олимпиады

Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Сегодня сборная Украины потеряла еще четыре позиции в медальном зачете Олимпиады.

Украинцы опустились на 58-е место, имея в активе четыре бронзовые награды.

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Увеличил свое лидерство Китай. Имеет в активе уже 19 золотых наград, 10 серебряных и 11 бронзовых.

Япония занимает второе место. Хозяева соревнований завоевали 17 золотых, четыре серебряных и семь бронзовых.

Неудачным получился день для США. Они не выиграли ни одного "золота". Американцы имеют 14 золотых медалей, 16 серебряных и 11 бронзовых. В общем США выиграли 41 медаль, что является лучшим показателем на Играх.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.