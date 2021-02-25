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четверг, 25 февраля 2021 13:50

Утонул отец вратаря "Ливерпуля"

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Утонул отец вратаря сборной Бразилии и английского "Ливерпуля" 28-летнего Алиссон Бекера.

Трагедия произошла на озере недалеко от города Ринкау-ду-Инферну, сообщает ESPN.

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По данным источника, отец 57-летний Жозе Бекер плавал в районе дамбы и пропал около 17:00. Его тело без следов насилия было обнаружено в 23:59. Алиссон-старший исчез под водой после того, как нырнул с дамбы.

Автор: Instagram Алиссона Беккера
 

Алиссон Бекер считается одним из лучших вратарей современности. Летом 2018 года англичане заплатили за бразильского голкипера "Роме" €72 млн.

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