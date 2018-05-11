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пятница, 11 мая 2018 17:29

Установили, сколько аферисты нажились на трансфере Ярмоленко

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Установили, сколько аферисты нажились на трансфере Ярмоленко
На переходе Ярмоленко в "Боруссию" Д сильно наживилися. Фото из соцсети

В пятницу, 11 мая, пресс-служба прокуратуры Черниговской области сообщила о расследовании хищения 15 тысяч евро из суммы трансфера экс-полузащитника "Динамо" Андрея Ярмоленко в немецкую "Боруссию".

В августе 2017 футбольные клубы "Динамо Киев" и "Боруссия Дортмуд" заключили контракт с международного трансфера футболиста. Цена трансфера составила 25 млн евро.

Согласно регламенту ФИФА, 5% суммы контракта направляется на развитие спортивных школ, в которых воспитывался футболист.

Спортсмен был учеником, воспитанником и игроком специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу "Юность" в городе Чернигове с 1997 по 2006 год, поэтому платеж солидарности, размер которого рассчитывается Федерацией Футбола Украины, должен был поступить в спортивную школу.

В то же время, по причинам, которые устанавливают сейчас следователи, часть платежа солидарности в сумме 150 000 евро на основании поддельных документов были перечислены одной из общественных организаций с созвучным названием, отношение к воспитанию футболиста нет.

В дальнейшем эта ОО часть этих средств перечислила на счета одного из субъектов хозяйствования.

По данному факту прокуратурой области по результатам изучения материалов о пересчете средств, при отсутствии факта их целевого использования, зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

На сегодня в уголовном производстве изъяты документы о движении средств, наложен арест на денежные активы, проводятся допросы, информирует pravda.com.ua.

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Следствие по данному делу продолжается. О сроках завершения пока нет конкретики.

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