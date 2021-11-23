Усику не заплатили за победу над Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику до сих пор не заплатили за победу над британцем Энтони Джошуа.

Менеджер украинского боксера Александр Красюк рассказал, что гонорар Усика еще считают. По сообщению СМИ, украинец должен получить около €5 млн.

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"Никто не угадал по поводу гонорара для Александра. Все мелькавшие в прессе цифры притянуты за уши. Ни одна сумма не имеет ничего общего с реальностью. Александр вообще еще не получил гонорар за сражение. В течение двух месяцев с момента первого боя производится полная выплата по всем PPV( плати и смотри -Gazeta.ua), и только потом производится калькуляция и выплата гонорара.

Пропорции выплат в реванше? Из расчета 50 на 50", – сказал Красюк в комментарии Sports.ru.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.