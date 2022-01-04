Усика включили в десятку лучших спортсменов 2021 года

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Чемпион мира в супертяжелой категории 33-летний Александр Усик попал в десятки лучших спортсменов года.

Журналист ведущего польского спортивного издания Przegląd Sportowy путём голосования выбрали топ-10 лучших спортсменов мира по итогам 2021 года, сообщает "Чемпион".

Победу в этом рейтинге одержал норвежский легкоатлет Карстен Вархольм, ставший в прошлом году олимпийским чемпионом Токио.

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На второй строчке олимпийский чемпион по плаванию американец Кайлеб Дрессел. Только по дополнительным показателям Кайлеб опередил замкнувшего тройку сербского теннисиста Новака Джоковича.

На седьмом месте – Усик с его главной победой прошлого года – победой над Энтони Джошуа в Лондоне.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.