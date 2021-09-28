Усик рассказал, почему не нокаутировал Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелый категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе 34-летний Александр Усик не жалеет, что не отправил Энтони Джошуа в нокаут.

Украинец был близок к досрочной победе в 12-м раунде, но не стал добивать соперника.

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"Почему вы такой кровожадный? Такие вопросы задают. Победа есть, все нормально. Почему обязательно нужно, чтобы человек падал? У него есть родные и близкие, мать и отец. Это большой кусок здоровья в минус, если человек падает и теряет сознание. Я против этого.

И не хочу, чтобы он встал и забыл, какой сегодня день. Не было нокаута - и слава Богу. Здоровее будем", - цитирует Усика Sport.ua.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.