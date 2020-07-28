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вторник, 28 июля 2020 08:38

Усик рассказал о деталях предстоящего боя против Чисоры

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Усик рассказал о деталях предстоящего боя против Чисоры
В 2019 году Александр Усик перешел в супертяжелый категорию. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик рассказал о деталях предстоящего поединка против британского боксера Дерека Чисоры.

По словам украинского боксера, пока продолжаются переговоры и нет никакой конкретики.

"Не хотелось бы обманывать зрителей и любителей бокса, я на самом деле сам не знаю. Идет общение. Бой планируется в Англии. Все зависит от правительства Англии. Поединок хотят провести со зрителями, потому что это будет классный бой. Такие поединки вау как зажигают.

Дерек говорит, что хочет, чтобы люди увидели, что будет происходить в ринге. У меня такое же желание. Пока мы в режиме ожидания.

С точки зрения спортсмена, я уже очень соскучился, хочу боксировать. Мне без разницы, со зрителями будет бой или без, но со зрителями это будет гораздо круче. Это атмосфера, прям драйв ", - сказал Усик в комментарии USYK17

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Бой Александр Усик - Дерек Чисора должен был состояться в марте, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Точная дата поединка остается неизвестной. Ориентировочно боксеры должны выйти в ринг осенью.

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