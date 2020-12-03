Усик рассказал, кого хочет видеть своим следующим соперником

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Олександр Усик перейшов у суперважку категорію у 2019 році. Фото: BoxingScene

Украинский боксер Александр Усик хочет видеть своим следующим соперником чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Усик считает, что он уже готов биться за звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я хочу боксировать за чемпионский пояс в следующем поединке. Если Тайсон Фьюри и Джошуа хотят боксировать между собой - пусть. Пусть пояс оставят только. Я понимаю, что они хотят сделать. Громкую событие и все остальное. А я хочу боксировать, я на очереди. Давайте как-то будем решать. Пока ко мне об этом никто не обращался.

Надо боксировать за пояс. Я тоже хочу боксировать за абсолютного. Они заработают нормальный кэш, надо думать. В чем смысл становиться чемпионом мира без боя? Я чемпион мира, только в другой весовой категории. Я хочу боксировать за чемпионский титул именно с Джошуа. У него же еще есть пояса. Просто WBO - это провокаторы, из-за которых все это можно сделать", - сказал Усик в эфире ютуб-канала USYK17

В своем последнем бою Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей.