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четверг, 03 декабря 2020 10:12

Усик рассказал, кого хочет видеть своим следующим соперником

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Усик рассказал, кого хочет видеть своим следующим соперником
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Олександр Усик перейшов у суперважку категорію у 2019 році. Фото: BoxingScene

Украинский боксер Александр Усик хочет видеть своим следующим соперником чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Усик считает, что он уже готов биться за звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я хочу боксировать за чемпионский пояс в следующем поединке. Если Тайсон Фьюри и Джошуа хотят боксировать между собой - пусть. Пусть пояс оставят только. Я понимаю, что они хотят сделать. Громкую событие и все остальное. А я хочу боксировать, я на очереди. Давайте как-то будем решать. Пока ко мне об этом никто не обращался.

Надо боксировать за пояс. Я тоже хочу боксировать за абсолютного. Они заработают нормальный кэш, надо думать. В чем смысл становиться чемпионом мира без боя? Я чемпион мира, только в другой весовой категории. Я хочу боксировать за чемпионский титул именно с Джошуа. У него же еще есть пояса. Просто WBO - это провокаторы, из-за которых все это можно сделать", - сказал Усик в эфире ютуб-канала USYK17

В своем последнем бою Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей.

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