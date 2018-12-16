Усик получил орден из рук московского попа - видео

Усик, слева, получил награду от Онуфрия. Фото: espreso.tv

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик получил из рук предстоятеля УПЦ МП Онуфрия "орден преподобного Ильи Муромца 1 степени".

Онуфрий вручил награду спортсмену на церемонии награждения "Будущее нации", которая состоялась в зале Национальной оперы Украины, сообщает "Украинская правда".

Получая награду, боксер сказал: "Друзья, давайте друг друга любить, прощать и уважать, и тогда у нас будет все хорошо".

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Уроженец Симферополя Усик провел бой в Москве, где победил россиянина Гассиева.