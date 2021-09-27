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понедельник, 27 сентября 2021 14:22

Усик победил Джошуа в желто-синих перчатках с надписями "Симферополь" и "Украина"

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Усик победил Джошуа в желто-синих перчатках с надписями &quot;Симферополь&quot; и &quot;Украина&quot;
Усик победил единогласным решением судей. Фото: Reuters

Украинский боксёр Александр Усик во время боя с представителем Великобритании Энтони Джошуа боксировал в жёлто-синих перчатках. На одной из них было написано "Симферополь", на другой — "Украина".

Поединок Усика и Джошуа прошёл в ночь на 26 сентября. Александр одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. Это была 19-я победа Усика на профессиональном ринге. Джошуа потерпел второе поражение.

Александр в течение боя бил меньше Энтони, зато был точнее его.

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Ранее стало известно, что Джошуа после боя был доставлен в больницу с подозрением на перелом глазницы. Об этом сообщил промоутер британского бойца Эдди Хирн.

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