Усик назвал формулу мира для Украины

Следующим соперником Александра Усика будет Дерек Чисора. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик поделился своим мнением о нынешней ситуации в стране.

"Нам надо в себе сначала помириться. Нужно не разделять. А второе - не сваливать все на предшественников. У нас же так: если у меня получилось, я герой. Если нет - то другой плохой. Как так? Внутри страны нужно навести дружбу. Чтобы людей не разделяли на московских, киевских или западенцев. Это плохо, что мы разделяем.

Нужно между собой не завидовать, что сосед ездит на крутой тачке. Или не завидовать соседке, что у нее появился парень на машине. Или не завидовать, что нет телефона. Нужно жить, бросаться снежками, улыбаться, обливаться водой", - сказал Усик ютуб-каналу "Витражи".

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Свой последний бой Усик провел в октябре, победив в дублетном поединке супертяжелой категории Чазза Уизерспула.