Усик намекнул на завершение карьеры

Чемпион мира в супертяжелом весе 34-летний Александр Усик рассказал, когда завершит профессиональные выступления.
Украинский боксер уже задумывается о завершении карьеры.
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"Я постоянно благодарю Бога за все, что он дал мне в жизни. Я не хочу сейчас говорить о завершении карьеры. Но уже все решено. Окончательного решения я пока не принял, но план есть", - сказал Усик в комментарии Daily Mail.
Александр Усик победил Энтони Джошуа единодушным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести в феврале.
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