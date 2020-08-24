Усик может провести бой с Поветкиным

Александр Усик в 2019 году перешел в супертяжелую категорию. Фото: Инстаграм Александр Усик.

Украинский супертяжеловес Александр Усик может провести бой против россиянина Александра Поветкина

23 августа Поветкин нокаутировал Диллиан Уайта. WBC может позволить устроить бой Поветкин - Усик, несмотря на той, что Уайт имеет право на реванш, сообщает ringpolska.

В 2003 году Повевкин провел бой против чемпиона WBA Super, WBO и IBF Владимира Кличко. Поединок проходил в Москве на стадионе "Олимпийский". Русский четыре раза падал на ринг, впервые в своей карьере он побывал в нокдауне, хотя бой продолжался все 12 раундов и завершился победой украинского боксера решение судей.

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Следующий бой Александр Усик проведёт 31 октября против Деррика Чисоры.