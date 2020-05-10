Усик лицемерит, когда называет Крым Божим – Редкач

Иван Редкач в последнем бою укусил соперника. Фото - facebook.com/vanyajunito.redkach

Украинский боксер полусреднего дивизиона Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) признался, что не считает звездных соотечественников Александра Усика (17-0, 13 КО) и Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) очень верующими людьми, придерживающихся всех церковных канонов. Об этом пишет xsport.ua

"Что касается их веры… Скорее всего, они такие же верующие, как и большинство из нас. А все остальное - это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеют никакого смысла. И они не из тех, кто живут по всем церковным канонам. Поэтому, на мой взгляд, это с их стороны дурь или прикрытие верой истинного правдивого ответа. Ответ Усика на вопрос: "Чей Крым?" - "Крым божий", это как минимум лицемерие".

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В последние несколько недель Редкач открыто конфликтует с тренером Усика Сергем Лапиным.