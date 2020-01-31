"Усик - классный боксер, но он мал для супертяжелого веса" - Хргович

Александр Усик пока провел только один бой в супертяжелом весе. Фото: рейтер

Хорватский боксер Филипп Хргович считает, что Александру Усику будет сложно в супертяжелом весе.

"Я хотел бы выиграть все бои в 2020 году и получить статус претендента. В супертяжелом весе, надеюсь, в конце года мы увидим больгие бои: между Джошуа и Уайлдером или Джошуа и Фьюри. Бои Усика против этих ребят не будут громкими, хотя все равно будут считаться крупными поединками. Усик - хороший боксер. Но, я уже говорил, он мал для этого дивизиона", - сказал Хргович в интервью" XSport "

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Александр Усик пока провел только один бой в супертяжелом весе, победив техническим нокаутом Чезза Уизерспуна. Следующим соперником украинского боксера может стать британец Дерек Чисора.