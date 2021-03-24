Усик готов попробовать смешанные единоборства

Александр Усик получил новое предложение от главы UFC. Фото: Instagram

Не проигравший ни единого боя боксер-супертяжеловес Александр Усик собирается попробовать силы в смешанных единоборствах.

О полученном предложении 34-летний уроженец Крыма рассказал телеканалу Xsport:

"Мне недавно Дэйн Уайт написал сообщение, не хочу ли я попробовать себя в UFC. На что я ответил: "Отправьте мне, пожалуйста, sms, я готов". Так что у меня есть много вариантов, чем заняться в будущем. Я занимаюсь музыкой, танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей".

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Спортсмен заявил, что не будет ждать полтора года, пока Джошуа и Фьюри разберутся между собой. Александр заверил, что найдет, с кем побоксировать.

UFC (Ultimate Fighting Championship) — базирующаяся в Лас-Вегасе спортивная организация. Проводит бои по смешанным единоборствам по всему миру.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик может стать следующим соперником победителя пары Фьюри - Джошуа и получить звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.