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четверг, 18 марта 2021 12:09

Ломаченко назвал фаворита в бою Джошуа - Фьюри.

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Ломаченко назвал фаворита в бою Джошуа - Фьюри.
Следующий соперник Василия Ломаченко пока не известен. Фото: скринш

Украинский боксер Василий Ломаченко считает, что Тайсон Фьюри победит Энтони Джошуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Британские боксеры подписали контракт на 2 поединка подряд, которые планируют провести в 2021 году.

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"Если этот бой - правда, то я, честно говоря, ставлю на Фьюри. Мне кажется, Тайсон Фьюри, - сказал Ломаченко в комментарии SNOWQUEENLA.

Украинский боксер Александр Усик может стать следующим соперником победителя пары Фьюри - Джошуа и получить шанс стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Василий Ломаченко сейчас восстанавливается от травмы плеча. В последнем бою украинец проиграл Теофимо Лопесу в поединке за сварку абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Джошуа и Фьюри определят абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. На кону поединка будет более €100 млн. Местом 1-го боя может стать Саудовская Аравия.

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