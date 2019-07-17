Уругвайский легионер будет учить язык в Киеве

Де Пене тяжело дается кириллица

Хавбек "Динамо" Карлос де Пена заявил о своем и его жены желании изучать язык, чтобы комфортнее себе чувствовать себя в Украине.

"Понемногу учу ваш язык, это дается с трудом, но я стараюсь быстрее его освоить, чтобы иметь возможность общаться. Кроме того, в команде много англоязычных игроков, поэтому проблем с этим не возникает". Об этом пишет "Трибуна".

Я занимаюсь один-два раза в неделю с преподавателем. Это самый эффективный и быстрый способ выучить язык. Учитель приезжает на базу. Знаю, что уроки также берут Дуэлунд и Соль, но мы находимся на разных уровнях, поэтому занимаемся отдельно. Они пришли в "Динамо" раньше, чем я, поэтому в обучении пошли вперед.

Самое сложное то, что в написании букв кириллица значительно отличается от латиницы, но, считаю, когда приезжаешь в новую страну, выучить язык — это хороший способ проявить уважение, это как раз то, что я хочу сделать.

Конечно, для меня важно иметь возможность общаться в повседневной жизни — с работниками базы, продавцами в магазинах или официантами в ресторанах. Поэтому я и изучаю язык. Это нелегко, но стараюсь. В Киев переедет жить и моя жена. Она тоже будет учить язык, чтобы общаться в быту", — сказал де Пена.

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Уругвайский легионер не уточняет, какой именно язык он учит – украинский или русский.