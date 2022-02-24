УПЛ официально приостановила чемпионат Украины

Вторую часть футбольного сезона перенесли. Фото: УПЛ

Чемпионат Украины по футболу приостановлен в связи с введением военного положения в стране.

25 февраля должен был состояться первый матч УПЛ после зимней паузы. "Минай" должен принимать "Зарю".

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"После введения в Украине военного положения розыгрыш чемпионата приостановлен", – говорится в сообщении на официальном сайте УПЛ.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции в Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.