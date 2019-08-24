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суббота, 24 августа 2019 14:28

Юный украинец выиграл чемпионат мира

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Юный украинец выиграл чемпионат мира
Бухов опередил американца на одну сотую секунды

Украинец Владислав Бухов завоевал "золотую" медаль на юниорском чемпионате мира по водным видам спорта.

Украинский спортсмен финишировал первым на дистанции 50 метров вольным стилем. Об этом пишет "Украинская правда".

Бухов обошел ближайшего преследователя Дэвида Кертисса из США только на 00.01 секунды, показав результат в 22.13 секунды.

Медаль украинского спортсмена стала первой наградой Украины на юниорском чемпионате мира в Будапеште, который стартовал 20 августа.

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После четвертого дня соревнований Украина занимает восьмую позицию в общем рейтинге, в топе с огромным отрывом - Соединенные Штаты.

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