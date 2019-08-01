Уникальный спортсмен умер в 34 года

Лоек ван Мил получил смертельную травму головы

Самый высокий бейсболист в мире голландец Лоек ван Мил умер через 8 месяцев после несчастного случая, в результате которого получил страшную травму черепа с кровоизлиянием в мозг.

Бейсболист поскользнулся на камнях и упал, ударившись головой. Инцидент произошел в декабре прошлого года во время пешего похода в Австралии.

Проведя сутки без сознания, ван Мил был найден другим туристом, который доставил его в госпиталь. Там у него диагностировали повреждение черепа, но выписали уже через несколько дней. К январю спортсмен вернулся в спорт и помог австралийском клуба "Брисбен Бендитс" завоевать четвертый раз подряд чемпионство.

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Лука ван Моль считался самым высоким бейсболистом в мире. Его рост 215 см. Голландец является чемпионом Европы 2016-го в составе национальной сборной Нидерландов.