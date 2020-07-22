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среда, 22 июля 2020 11:25

Уничтожение "Карпат" – комбинация Дыминского – Маркевич

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Уничтожение &quot;Карпат&quot; – комбинация Дыминского – Маркевич
Мирон Маркевич не верит в воскрешение "Карпат". Фото "Динамо" Киев

Глава комитета национальных сборных УАФ и куратор "Руха" Мирон Маркевич считает, что "Карпаты" прекратили существование.

– Можно сказать, что "Карпаты" завершили свое существование. Я, честно говоря, очень расстроен, как и все болельщики во Львове и люди, имеющие отношение к футболу, сообщает sport.ua.

– Это логическое завершение правления Петра Дыминского, который руководил клубом в течение 20 лет. Так что тут ничего удивительного не произошло. Они шли к тому твердой походкой. Я думаю, команды "Карпаты" больше не будет.

Они хотят обновить команду, назвать ее по-другому. Это комбинация Петра Дыминского, и это все понятно. Только дилетанты этого не понимают, – сказал Маркевич.

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По итогам последнего чемпионата Украины "Карпаты" заняли последнее место. В заключительной части команда не сыграла ни одной игры. Ее лишили профессионального статуса.

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