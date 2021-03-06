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воскресенье, 07 марта 2021 06:11

"Юнайтед" и Сити сыграли одно из самых эффектных дерби Манчестера

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&quot;Юнайтед&quot; и Сити сыграли одно из самых эффектных дерби Манчестера
Алекс Фергюсон легко прощался со звездными футболистами. Выше них он ставил командные интересы. Фото: Reuters

Сегодня лидеры чемпионата Англии – "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сыграют очередное дерби. Начало - в 18:30 по Киеву. Вспоминаем один из самых ярких поединков команд.

В матче за Суперкубок Англии 2011 года "Манчестер Юнайтед" подошел в качестве чемпиона Премьер-лиги, а "Ман Сити" получил право сыграть в такой игре как победитель Кубка Англии. Роберто Манчини уже вовсю работал в качестве тренера горожан, а сэр Алекс Фергюсон если и задумывался о завершении карьеры, то не придавал этим мыслям особого значения. Оба соперника, безусловно, планировали начать новую кампанию с завоевания трофея, пускай даже не самого значимого.

Горожане шокировали команду Фергюсона двумя голами в конце первого тайма: сначала отличился Джолеон Лескотт, а второй гол за "Сити" забил Эдин Джеко. Но уже после перерыва "Манчестер Юнайтед" оформил фирменный камбэк: гол Криса Смоллинга и дубль Нани позволили Красными дьяволам завоевать первый и единственный свой трофей в том сезоне.

Именно в том розыгрыше обе команды до последнего тура боролись за чемпионское звание в Премьер-лиге: за несколько туров до завершения чемпионата "Юнайтед" имел комфортный перевес над "Сити", но умудрился растерять его и проиграть титул по разнице забитых и пропущенных голов. А решающий гол Серхио Агуэро в компенсированное время в игре с КПР, принесший горожанам чемпионство, навсегда вошел в историю английского и мирового футбола.

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В январе оба клуба встречались в полуфинале кубка Английской лиги. Стоунз и Фернандиньо принесли победу "Сити" – 2:0

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