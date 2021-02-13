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суббота, 13 февраля 2021 21:32

Умер знаменитый штангист Юрий Власов

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Умер знаменитый штангист Юрий Власов
Юрий Власов был легендой тяжелой атлетики. Фото РИА Новости

Олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Юрий Власов скончался в возрасте 85 лет, сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

"Власов умер сегодня утром. Юрий внёс величайший вклад в мировой спорт и, конечно же, в тяжелую атлетику. Его вклад в советский спорт и тяжёлую атлетику неоценим", — приводит слова Агапитова РБК-Спорт.

Юрий Власов родился в Макеевке Донецкой области. На Олимпиаде в Токио-1964 проиграл золото украинцу Леониду Жаботинскому.

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Власов — олимпийский чемпион 1960 года, серебряный призёр Игр-1964, 4-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы, 5-кратный чемпион СССР. Установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР.

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