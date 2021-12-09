Умер суперфан "Динамо" Парамон

Сергей Зборовский всю жизнь работал дворником. Фото: Facebook Руслана Свирина.

На 66-м году жизни умер Сергей Заборовский, которого в кругах спортивных болельщиков знают каксуперфан Парамон

"До 67-ми не дотянул месяц. Отошел в лучший мир. Последний год был у него годом подготовки к переходу. Потому что Сергей сдавал с каждым днем. Теперь душа освободились от тела и ей уже легко" - написал в Facebook журналист Руслан Свирин.

Парамон стоял у истоков фанатского движения "Динамо" в конце 70-х годов прошлого столетия. Когда в команду в 1996 году вернулся известный своими предрассудками тренер Валерий Лобановский, он приставил Парамона в команду фактически в роли живого талисмана.

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С 1970-х годов пытался бывать на всех хоккейных, футбольных и баскетбольных матчах в Киеве, получив прозвище "Парамон". Болельщики хоккейного клуба "Сокол" (Киев) посвятили Парамону кричалку "Если с нами Парамон будет "Сокол" чемпион!".

Первую заграничную поездку с киевским "Динамо" совершил в марте 1998 года, улетев с командой в Турин на четвертьфинальную игру Лиги чемпионов против "Ювентуса". С этого времени команда "Динамо" начала регулярно брать его на выездные игры, он мог находиться на скамье запасных "Динамо" или непосредственно близко к полю во время игр.

В 2011 году не копнул судью после четвертьфинального матча Лиги Европы "Динамо" – "Брага" (Португалия). С тех пор Парамон матчи киевлян, если и посещает, то как обычный зритель, на трибунах стадиона.

Заборовский работал дворником в аэропорту Жуляны. Последние годы болел. Перенес инсульт, частичную потерю зрения, не мог самостоятельно передвигаться.

11 октября от коронавируса скончался легендарный игрок и селекционер "Динамо" Анатолий Сучков. Он выступал за "Динамо" в период 1959-1964 годов. Вместе с киевским клубом он стал чемпионом СССР в 1961 году. Это первое чемпионство киевского клуба в истории. В "Динамо" Сучков работал тренером-селекционером с 1974 по 1994 год и в период 1999-2009 годов. Он стал самым успешным селекционером в истории киевского клуба, найдя для команды целую плеяду футболистов, ставших впоследствии лидерами киевского клуба: Анатолия Демьяненко, Вадима Евтушенко, Василия Раца, Андрея Баля, Сергея Балтачу, Олега Кузнецова, Сергея Юрана.