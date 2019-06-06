Умер легендарный президент УЕФА

Леннарт Йоханссон был знаменит тем, что реформировал Лигу чемпионов.

В Стокгольме во вторник, 4 июня, на 90-м году жизни умер легендарный президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Леннарт Йоханссон.

Об этом сообщила Шведская футбольная ассоциация. Функционер был президентом УЕФА с 1990 по 2007 год. Известен тем, что реформировал Кубок европейских чемпионов в Лигу чемпионов, которая стала одним из самых прибыльных и самых престижных турниров союза.

Кроме того, Йоханссон прямо причастен к проведению в Украине Евро-2012.

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После отставки с УЕФА Йоханссон получил статус почетного президента организации.