Умер легендарный хоккеист ЦСКА

Александр Гусев играл в Суперсерии-72

Сегодня, 22 июля, на 74-м году умер прославленный советский хоккеист, олимпийский чемпион Инсбрука, участник Суперсерии 1972 года Александр Гусев, сообщает пресс-служба хоккейного клуба ЦСКА Москва.

В чемпионатах СССР провёл 313 матчей, забил 64 гола: семикратный чемпион СССР, трехкратный серебряный призёр чемпионатов СССР-1969, 1974, 1976; обладатель Кубка СССР-1968, 1969, 1973;

В чемпионатах мира и Европы и зимних Олимпийских играх провёл 42 матча, забил 12 голов: олимпийский чемпион-1976; чемпион мира и Европы-1973 и 1974; серебряный призёр чемпионатов мира и Европы-1972; бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы-1977; участник Суперсерии СССР - Канада (1972); участник Кубка Канады 1976 года.

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Александр Гусев в ЦСКА играл в паре с Владимиром Лутченко, а в сборной СССР - с динамовцем Валерием Васильевым.