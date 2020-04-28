Умер легендарный французский тренер

Робер Эрбен был легендой "Сент-Этьена". Фото: asse.fr

Умер знаменитый игрок и тренер французского "Сент-Этьена" Робер Эрбен.

81-летний Эрбен ранее был доставлен в больницу из-за серьезной сердечной и легочной недостаточности, пишет "Сегодня".

Эрбен в качестве игрока провел за клуб более 400 матчей в период с 1957 по 1975 год и выиграл пять чемпионских титулов во Франции. В качестве тренера Эрбен четыре раза приводил "Сент-Этьен" к золотым медалям чемпионата страны. Также он по три раза выигрывал Кубок Франции в качестве игрока и тренера.

В сезоне 1975/76 "Сент-Этьен" Эрбена добрался до финала Кубка чемпионов, где уступил "Баварии". В том розыгрыше команда Эрбена остановила "Динамо" на стадии 1/4 финала (3:0 во Франции и 0: 2 в Киеве).

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Благодаря работе Робера Эрбена "Сент-Этьен" остается самой титулованной командой Франции. На их счету 10 побед в чемпионате.