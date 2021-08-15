Умер Герд Мюллер — бомбардир нации

Герд Мюллер стоял у истоков нынешней "Баварии". Фото: Reuters

Чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ, лучший бомбардир в истории бундеслиги Герд Мюллер скончался на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба "Баварии".

"Бавария" оплакивает Герда Мюллера, которого не стало рано утром в воскресенье. Ему было 75 лет", — говорится в сообщении пресс-службы мюнхенского клуба.

В 1970 году Мюллер выиграл "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту Европы.

Из-за большого количества забитых мячей его называли "бомбардиром нации".

В 2015 году Герд Мюллер оказался в доме престарелых из-за диагностированной болезни Альцгеймера. Он не узнавал никого из родных.

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Мюллер начал профессиональную карьеру в клубе "ТСВ 1861" в 60-е годы прошлого века. С 1964 по 1979 год Мюллер выступал в составе "Баварии". Вместе с мюнхенским клубом форвард становился чемпионом ФРГ (1969, 1972, 1973, 1974) и обладателем Кубка европейских чемпионов (1974, 1975, 1976). В составе сборной ФРГ Мюллер — чемпион мира (1974) и чемпион Европы (1972). Герд Мюллер — лучший бомбардир в истории бундеслиги (365).