Умер экс-игрок "Динамо", который выигрывал Суперкубок УЕФА-1975

Петр Слободян 5 лет выступал за "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

В возрасте 68 лет ушел из жизни бывший футболист "Динамо" Петр Слободян.

Он выступал за киевский клуб с 1975-го по 1979 год. Он стал обладателем Суперкубка УЕФА-1975, чемпионом СССР 1975-го и 1977 года.

Слободян ни был игроком основного состава "Динамо", а больше игроком ротации. Действовал на месте форварда.

Завершил карьеру в 27 лет. На тренерском мостике дважды работал в киевской "Оболони" с 2001-го по 2004 год и с 2006-го по 2008 год.

"Петр Петрович был важной частью золотой команды 1970-х. За 5 лет, проведенных в клубе, он помог команде одержать немало значимых побед. Чего стоит только поединок за Суперкубок Европы-1975, или его гол в ворота "Баварии", который вывел киевлян в полуфинал Кубка чемпионов 1976/1977. Слободян - неординарный футболист. Недаром он стал единственным игроком, кого Валерий Лобановский после работы в "Днепре" позвал за собой в киевское "Динамо", - говорится в сообщении на сайте "бело-синих ".

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Петр Слободян играл за "Днепр", "Динамо", "Авангард" Тернополь и московский "Локомотив". Также провел 2 матча за сборную СССР.