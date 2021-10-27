Украину обвинили в манипуляциях с допингом - в НАДЦ полетели головы

На информацию WADA уже отреагировали в Министерстве молодежи и спорта. Фото: pixabay.com

Всемирная антидопинговая организация (WADA) обвинила Национальный антидопинговый центр в манипуляциях с допингом.

Результаты расследования под названием "Операция Геркулес" свидетельствуют о том, что начиная с 2012 года украинских спортсменов заранее предупреждали о предстоящем допинг-контроль, сообщили в пресс-службе организации.

"НАДЦ заранее обзванивал спортсменов и их тренеров, сообщая конкретную дату сдачи анализов в центре тестирований. Эту практику часто использовали перед важными международными соревнованиями. Были случаи, когда вся национальная сборная по конкретному виду спорта присутствовала в антидопинговом центре в ожидании тестирования", - заявил глава департамента расследований WADA Гюнтер Янгер.

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Кроме того, в 2021 году НАДЦ предоставил не менее шести проб, которые якобы были взяты в период проведения соревнований, а на самом деле были сделаны во внесоревновательный. Каждая из них оказалась отрицательной. Янгер отмечает, что это сделали для того, чтобы помочь спортсменам выполнить норматив по количеству внесоревновательных тестов у легкоатлетов перед Олимпиадой в Токио

В WADA объяснили, что неправильная запись образцов может повлиять на результаты анализов, поскольку некоторые вещества и методы запрещены только на соревнованиях. Поэтому положительный тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный, и в результате спортсмен может избежать нарушения антидопинговых правил.

В отношении Национального антидопингового центра начали процесс проверки соответствия положениям международного стандарта. На информацию WADA уже отреагировали в Министерстве молодежи и спорта. Там заявили, что директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

"Мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой", - отметил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

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Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Исламхан пропустит два года из-за допингового скандала в своем клубе аравийском "Аль-Айне".